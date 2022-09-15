У Львівській області планують створити більше тисячі місць для проживання вимушених переселенців

Міжнародна організація з міграції допоможе Львівщині із реконструкцією та облаштуванням приміщень для проживання вимушених переселенців.
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
“На Львівщині незабаром за підтримки Міжнародної організації з питань міграції почнуть реконструкцію у 4 закладах професійно-технічної та вищої освіти”, - зазначив Козицький.
За його словами, це дозволить створити понад 1 100 місць для проживання людей, які втратили дім через війну.
Також у планах Міжнародної організації з міграції започаткувати грантову програму підтримки бізнесів, які постраждали через воєнні дії.
Нагадаємо, на одному з комунальних об’єктів у Львові розпочали підготовчі ремонтні роботи. Надалі тут будуть проживати внутрішньо переміщені особи.