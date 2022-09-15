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У Львівській області планують створити більше тисячі місць для проживання вимушених переселенців

Також їм мають допомогти із грантами на ведення бізнесу.

У Львівській області планують створити більше тисячі місць для проживання вимушених переселенців
Фото: Максим Козицький

Міжнародна організація з міграції допоможе Львівщині із реконструкцією та облаштуванням приміщень для проживання вимушених переселенців. 

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

“На Львівщині незабаром за підтримки Міжнародної організації з питань міграції почнуть реконструкцію у 4 закладах професійно-технічної та вищої освіти”, - зазначив Козицький. 

За його словами, це дозволить створити понад 1 100 місць для проживання людей, які втратили дім через війну.

Також у планах Міжнародної організації з міграції започаткувати грантову програму підтримки бізнесів, які постраждали через воєнні дії. 

Нагадаємо, на одному з комунальних об’єктів у Львові розпочали підготовчі ремонтні роботи. Надалі тут будуть проживати внутрішньо переміщені особи. 

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