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Українську армію від Херсону відділяє лише Чорнобаївка, - голова Херсонської облради Самойленко

Наступ українських воїнів на півдні триває.

Українську армію від Херсону відділяє лише Чорнобаївка, - голова Херсонської облради Самойленко
Фото: Скріншот з deepstatemap.live

Українські захисники звільнили с. Киселівка на Херсонщині, і тепер від самого Херсону їх відділяє лише Чорнобаївка.

Про це повідомляє “Українська правда” із посиланням на голову Херсонської облради Олександра Самойленка.

"Вчора (13 вересня – ред.) був уже деокупований населений пункт Киселівка, який знаходиться в безпосередній близькості до самого обласного центру. І єдиний населений пункт, який розділяє на сьогоднішній день українську армію і місто Херсон, – це славнозвісна Чорнобаївка", - повідомив Самойленко.

Голова облради додав, що 13 вересня на Карантинному острові у Херсоні ЗСУ влучили у місце проживання і концентрації окупантів.

Нагадаємо, російські окупанти влаштували чергову криваву провокацію. Цього разу вони обстрляли Таврійський мікрорайон в Херсоні. 

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