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Близько 6% території Харківщини залишається під російською окупацією, - Синєгубов

До контрнаступу Сил оборони було 32%.

Близько 6% території Харківщини залишається під російською окупацією, - Синєгубов
Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов
Фото: ОПУ

Під російською окупацією залишається 6% території Харківщини.

Про це під час наради щодо питань енергетичної безпеки регіону за участю Президента Володимира Зеленського повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За словами Синєгубова, в області регіоні повністю деокуповано 16 громад. Частково визволено від загарбників сім ОТГ.

До контрнаступу українських захисників під окупацією перебувало 32% території Харківщини, додав керівник ОВА.

Наразі в області проводять роботи з відновлення пошкоджених об’єктів інфраструктури. На деокупованих територіях відновлюють лінії електропостачання, мобільний зв’язок та роботу медичних установ.

Нагадаємо, нині заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що з 6 вересня на Харківщині звільнено близько 8500 кв. км. Території та близько 388 населених пунктів.

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