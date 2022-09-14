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У Докучаєвську на Донеччині українські бійці знищили склад провіанту росіян, - Братчук

"Не знаю, чи горілка є, а провіанту точно немає".

У Докучаєвську на Донеччині українські бійці знищили склад провіанту росіян, - Братчук
Фото ілюстративне
Фото: Bochkala_WAR

На Донеччині українські захисники влучили в склад провіанту російських окупантів.

Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Наші хлопці в Докучаєвську влучним ударом - я не знаю, з чого там стріляли, але влучний удар - знищили цілий склад окупантського провіанту. Не знаю, чи горілка є, а провіанту точно немає. Бояришник вам у печінку. Геть з України москаль некрасивий і голодний", - сказав Братчук.

Нагадаємо, українська розвідка повідомила, що чимало рашистів зосередилося поблизу російського кордону в районі Білгородської області. Підрозділи не мають зв’язку зі своїм командуванням, також відсутнє постачання їжі та боєприпасів.

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