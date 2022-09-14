СБУ встановила особи ще шістьох колаборантів Херсонщини, які працюють в окупаційному управлінні "МВС"

Установа виконує завдання Росії з придушення опору, залякування жителів, організацію репресій та викрадень і катувань людей.

Служба безпеки України встановила особи ще шістьох колаборантів у Херсонській області, які вступили до створеного росіянами управління "МВС".

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

За даними спецслужби, установа займається залякуванням жителів, придушенням опору, масовими репресіями, переслідуваннями. До потерпілих застосовують психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи. Також задокументовано факти викрадення і катування людей.

Підозру в колабораційній діяльності повідомили:

Є. Фролову - "начальнику відділу боротьби з організованою злочинністю";

А. Яременку – "заступнику начальника тренінгового центру";

В. Чернушенку – "начальнику відділу професійної підготовки управління кадрового забезпечення";

В. Приходьку – "заступник начальника відділу професійної підготовки управління кадрового забезпечення";

В. Трепетіну – "старшому оперуповноваженому відділу розкриття злочинів проти особи";

М. Мазилкіну – "оперуповноваженому відділу з розшуку злочинців та безвісти зниклих осіб".

В СБУ наголосили, що співробітники Служби зібрали всі установчі дані на кожного підозрюваного, задокументували злочинну діяльність і встановили місця їхнього перебування та маршрути переміщення.

Нагадаємо, днями СБУ затримала за зраду одного з колишніх керівників у правоохоронних органах. Зрадником виявися колишній керівник кримінальної розвідки УБОЗ, який готував списки "потенційних цілей" серед українських високопосадовців зі спецслужб і правоохоронців.

Також Служба безпеки зібрала докази добровільної співпраці з росіянами на ще трьох колаборантів-ексрегіоналів Луганщини.