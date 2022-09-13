На ще трьох ексрегіоналів Луганщини СБУ зібрала докази добровільної співпраці з окупантами

Служба безпеки України зібрала докази добровільної співпраці з росіянами на ще трьох колаборантів-ексрегіоналів Луганщини.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Зловмисники обійняли керівні посади в окупаційні адміністрації Старобільського району Луганської області - "виконувача обов’язків голови", "виконувача обов’язків заступника голови" та "радника голови адміністрації Старобільського району ЛНР".

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Колаборанти до 2014 року працювали на аналогічних посадах, і після окупації регіону Росією почали добровільно співпрацювати з ворогами.

Вони зайнялися проведенням пропагандистських акцій та інших публічних заходів на підтримку російського вторгнення, ідеології "русского міра". Також проводять наради щодо роботи окупаційної адміністрації, зокрема - для розширення пропагандистського впливу серед жителів області.

Їхню роботу активно висвітлюють пропагандистські ЗМІ, що дає нові докази слідству у справі про колабораційну діяльність зловмисників.

В СБУ повідомили, що трьом правопорушникам оголошено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. Колаборантів звинувачують у здійсненні інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією, спрямованої на підтримку держави-агресора, її окупаційної адміністрації чи збройних формувань, вчинене організованою групою, а також у добровільному зайнятті посад, пов’язаних із виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційних адміністраціях.

Зловмисників оголошено у розшук.

Нагадаємо, на Харківщині підозру в державній зраді оголосили 21 колишньому поліцейському, ще 40 перевіряють через можливу співпрацю з ворогом.

Офіс Генпрокурора підтвердив затримання ексначальника Харківського обласного управління СБУ. Йому інкримінують державну зраду та самовільне залишення місця служби, вчинене в умовах воєнного стану.