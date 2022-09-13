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В колонії Оленівки покращили умови для полонених напередодні можливого візиту місії ООН

Візит місії ООН може відбутися найближчим часом.

В колонії Оленівки покращили умови для полонених напередодні можливого візиту місії ООН
Фото: telegraf.com.ua

У колонії окупованої Оленівки у Донецькій області покращили побутові умови для військових полонених напередодні ймовірного візиту місії ООН.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Андрій Юсов, повідомляє "Суспільне".

За його словами, є інформація, що віднедавна почали покращувати побутові умови в колонії Оленівки.

"Вперше за дуже довгий період навіть перукаря запросили. Раціон харчування покращується. Враховуючи, що росіяни вміють робити показуху, це може свідчити про те, що вони готуються до візиту місії. Він може відбутися. Це дуже добре, і ми сподіваємось, що її робота буде об’єктивною", – сказав Юсов.

 

Нагадаємо, голова МЗС України Дмитро Кулеба закликав ООН і МКЧХ відвідати колонію в Оленівці і встановити всі факти вибуху, що стався в колонії 28 липня і був причиною загибелі близько 40 українських військовополонених.

До слова, Червоний Хрест не зміг потрапити на територію Оленівки, де загинули українські військовополонені. Про це повідомив генеральний директор МКЧХ Роберт Мардіні. 

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