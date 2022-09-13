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​Ірпінь відвідала делегація з Канади

Місто матиме побратима з канадської провінції Нью-Брансвік.

​Ірпінь відвідала делегація з Канади
Фото: Fcebook/Олександр Маркушин

Місто Ірпінь (Київщина) відвідала делегація з Канади.

Про це повідомив у Facebook міський голова Олександр Маркушин.

За його словами, місто продовжує розширювати свою міжнародну співпрацю. Нині його відвідали міністр освіти і раннього розвитку дитини провінції Нью-Брансвік Домінік Карді та виконавча директорка з ранньої грамотності Неурядової організації з розвитку грамотності Джулія Сміт. 

Фото: Fcebook/Олександр Маркушин

Фото: Fcebook/Олександр Маркушин

"Пана міністра дуже вразили масштаби руйнування нашого міста і, зокрема, закладів освіти. Побачивши Ліцей №3, Домінік Карді пообіцяв зробити все від нього залежне, щоб допомогти нам відновити його якомога швидше", – зазначив Маркушин.

Він додав, що під час зустрічі сторони домовилися заснувати побратимство між Ірпенем та одним із міст канадської провінції Нью-Брансвік. 

"Домовилися наступного тижня організувати чергову зустріч, але вже в онлайн-форматі, і на ній обговорити наступні кроки для розвитку і зміцнення нашого партнерства", – додав Маркушин.

Нагадаємо, раніше Ірпінь відвідала делегація Eurocities. Також на місці зруйнованого російськими військами житлового комплексу побувала американська акторка Джессіка Честейн.

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