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Внаслідок обстрілів окупантами Донеччини поранені двоє дітей, – МВС

Одна з трьох випущених армією РФ ракет влучила по території парку в Костянтинівці, де знаходились діти.

Внаслідок обстрілів окупантами Донеччини поранені двоє дітей, – МВС
Фото: МВС

Упродовж доби на Донеччині зафіксовано 21 ворожий обстріл. Усі удари російські війська завдали по житловому секторі. Є вбиті та поранені цивільні мешканці.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Так, у Костянтинівці одна з трьох випущених армією РФ ракет влучила по території парку, внаслідок чого було поранено двох дітей.

"Найгучніше було в Авдіївці та Слов’янску, який зазнав чотирьох обстрілів. Крім зазначених міст, війська РФ обстріляли також Вугледар, Миколаївку, Торецьк, смт Олексієво-Дружківку, села Опитне, Водяне та Георгіївку", – інформує МВС.

Фото: МВС

Фото: МВС

Ворог бив із артилерії та ракетних систем, зокрема ЗРК С-300 і РСЗВ "Град".

Російські війська пошкодили 25 об’єктів цивільної інфраструктури: 13 житлових будинків, з них вісім – багатоквартирних, коксохімічний завод, технікум, ринок і гаражі.

Нагадаємо, вчора Нацгвардія, ЗСУ і тероборона зайшли у Святогірськ на Донеччині.

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