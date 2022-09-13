Внаслідок обстрілів окупантами Донеччини поранені двоє дітей, – МВС

Одна з трьох випущених армією РФ ракет влучила по території парку в Костянтинівці, де знаходились діти.

Упродовж доби на Донеччині зафіксовано 21 ворожий обстріл. Усі удари російські війська завдали по житловому секторі. Є вбиті та поранені цивільні мешканці.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Так, у Костянтинівці одна з трьох випущених армією РФ ракет влучила по території парку, внаслідок чого було поранено двох дітей.

"Найгучніше було в Авдіївці та Слов’янску, який зазнав чотирьох обстрілів. Крім зазначених міст, війська РФ обстріляли також Вугледар, Миколаївку, Торецьк, смт Олексієво-Дружківку, села Опитне, Водяне та Георгіївку", – інформує МВС.

Фото: МВС

Фото: МВС

Ворог бив із артилерії та ракетних систем, зокрема ЗРК С-300 і РСЗВ "Град".

Російські війська пошкодили 25 об’єктів цивільної інфраструктури: 13 житлових будинків, з них вісім – багатоквартирних, коксохімічний завод, технікум, ринок і гаражі.

Нагадаємо, вчора Нацгвардія, ЗСУ і тероборона зайшли у Святогірськ на Донеччині.