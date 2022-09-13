Внаслідок обстрілів окупантами Донеччини поранені двоє дітей, – МВС

Упродовж доби на Донеччині зафіксовано 21 ворожий обстріл. Усі удари російські війська завдали по житловому секторі. Є вбиті та поранені цивільні мешканці.
Про це повідомляє пресслужба МВС.
Так, у Костянтинівці одна з трьох випущених армією РФ ракет влучила по території парку, внаслідок чого було поранено двох дітей.
"Найгучніше було в Авдіївці та Слов’янску, який зазнав чотирьох обстрілів. Крім зазначених міст, війська РФ обстріляли також Вугледар, Миколаївку, Торецьк, смт Олексієво-Дружківку, села Опитне, Водяне та Георгіївку", – інформує МВС.
Ворог бив із артилерії та ракетних систем, зокрема ЗРК С-300 і РСЗВ "Град".
Російські війська пошкодили 25 об’єктів цивільної інфраструктури: 13 житлових будинків, з них вісім – багатоквартирних, коксохімічний завод, технікум, ринок і гаражі.
Нагадаємо, вчора Нацгвардія, ЗСУ і тероборона зайшли у Святогірськ на Донеччині.