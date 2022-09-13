​В Умані підготували 21 укриття напередодні святкування Рош га-Шана

Очікується, що в Україну приїдуть 10-12 тис. паломників-хасидів.

До святкування єврейського Нового року Рош га-Шана в Умані підготували 21 укриття.

Про це під час всеукраїнського телемарафону UArazom заявив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"В Умані маємо 21 найпростіше укриття, вони були переобладнані із підвалів. Біля самого місця святкувань є спеціальне укриття на 2-2,5 тис. осіб", – повідомив голова ОВА.

Він додав, що з 19 по 30 вересня в Умані діятиме посилений режим безпеки, який забезпечуватимуть поліція, Національна гвардія, територіальна оборона, СБУ й ДСНС.

На цьогорічні святкування Рош га-Шана в Умані очікують на приїзд 10-12 тис. паломників-хасидів. В минулі роки їх було від 30 до 40 тис. хасидів.

Рош-га-Шана цього року відзначатимуть з 25 по 27 вересня.

Нагадаємо, СБУ та Національна поліція рекомендують паломникам-хасидам утриматися від візиту до України на святкування Рош га-Шана. Росія може використати приїзд і масове скупчення іноземних паломників для влаштування провокацій.