СБУ знешкодила агентурну мережу РФ, яку організувала колишня викладачка столичного університету
СБУ знешкодила агентурну мережу РФ, яку організувала колишня викладачка столичного університету
США проти Китаю: битва за тайванські мікрочипи розпочалася
США проти Китаю: битва за тайванські мікрочипи розпочалася
Кулеба повідомив про вибухи у Вишгородському районі Київщини (оновлено)
Кулеба повідомив про вибухи у Вишгородському районі Київщини (оновлено)
Окупанти обстріляли Кривий Ріг з касетних ракет “Торнадо-С”
Окупанти обстріляли Кривий Ріг з касетних ракет “Торнадо-С”
​Комісія Київради підтримала петицію про скасування зупинки громадського транспорту під час тривог (оновлено)
​Комісія Київради підтримала петицію про скасування зупинки громадського транспорту під час тривог (оновлено)
Шойгу дякує, Путін нагороджує: як російський «ЛУКОЙЛ» маскувався в Україні
Шойгу дякує, Путін нагороджує: як російський «ЛУКОЙЛ» маскувався в Україні
Запорізьку АЕС вперше в історії повністю відключили від енергомережі, - Енергоатом
Запорізьку АЕС вперше в історії повністю відключили від енергомережі, - Енергоатом
Україна. Пророцтво 1874
Україна. Пророцтво 1874
ГоловнаСуспільствоЖиття

СБУ та Національна поліція рекомендують паломникам-хасидам утриматися від візиту до України на святкування Рош га-Шана

Росія може використати приїзд і масове скупчення іноземних паломників для влаштування провокацій.

СБУ та Національна поліція рекомендують паломникам-хасидам утриматися від візиту до України на святкування Рош га-Шана
Фото: EPA/UPG

Рішення рекомендувати паломникам-хасидам утриматися від візиту до України на святкування Рош га-Шана прийняте спільно з правоохоронними структурами Ізраїля та іншими відповідальними органами української влади. Це пов’язано із високою ймовірністю ракетних обстрілів і дій російської сторони, спрямованих на дестабілізацію міжнаціональних відносин і завдання шкоди міжнародному іміджу України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Разом з тим, правоохоронці ретельно перевіряють наявну інформацію, яка стосується можливих загроз для перебування паломників у нашій державі задля своєчасного комплексного реагування.

"Наразі особливу увагу зосереджено на антитерористичній захищеності об’єктів паломництва і маршрутів пересування вірян. Для цього на постійній основі проводяться контрдиверсійні та антитерористичні заходи, посилено контроль за незаконним обігом зброї та небезпечних речовин, район паломництва та прилеглі території перебувають під цілодобовим відеонаглядом тощо", - йдеться у повідомленні.

Водночас, у спецслужбі вважають, що попри усі заходи безпеки, Росія може використати приїзд і масове скупчення паломників для влаштування провокацій.

"З огляду на вищезазначену інформацію просимо утриматися від поїздки до України. А ті, хто все ж наважиться здійснити паломництво, мають неухильно дотримуватись вимог режимних заходів: комендантської години, реагування на сигнали повітряної тривоги, а також виконувати всі вказівки представників правоохоронних органів. Тільки так можливо мінімізувати наявні ризики для вірян у це важливе для єврейського народу свято", - резюмують повідомлення в СБУ.

Нагадаємо, щоосені паломники-хасиди приїздять до Умані, щоб на могилі свого духовного лідера Раббі Нахмана відсвяткувати Рош га-Шана, що буквально означає "початок року".

Цьогоріч, попри застереження від паломництва до Умані через війну, до міста вже приїхали майже пів тисячі хасидів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також