СБУ та Національна поліція рекомендують паломникам-хасидам утриматися від візиту до України на святкування Рош га-Шана

Росія може використати приїзд і масове скупчення іноземних паломників для влаштування провокацій.

Рішення рекомендувати паломникам-хасидам утриматися від візиту до України на святкування Рош га-Шана прийняте спільно з правоохоронними структурами Ізраїля та іншими відповідальними органами української влади. Це пов’язано із високою ймовірністю ракетних обстрілів і дій російської сторони, спрямованих на дестабілізацію міжнаціональних відносин і завдання шкоди міжнародному іміджу України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Разом з тим, правоохоронці ретельно перевіряють наявну інформацію, яка стосується можливих загроз для перебування паломників у нашій державі задля своєчасного комплексного реагування.

"Наразі особливу увагу зосереджено на антитерористичній захищеності об’єктів паломництва і маршрутів пересування вірян. Для цього на постійній основі проводяться контрдиверсійні та антитерористичні заходи, посилено контроль за незаконним обігом зброї та небезпечних речовин, район паломництва та прилеглі території перебувають під цілодобовим відеонаглядом тощо", - йдеться у повідомленні.

Водночас, у спецслужбі вважають, що попри усі заходи безпеки, Росія може використати приїзд і масове скупчення паломників для влаштування провокацій.

"З огляду на вищезазначену інформацію просимо утриматися від поїздки до України. А ті, хто все ж наважиться здійснити паломництво, мають неухильно дотримуватись вимог режимних заходів: комендантської години, реагування на сигнали повітряної тривоги, а також виконувати всі вказівки представників правоохоронних органів. Тільки так можливо мінімізувати наявні ризики для вірян у це важливе для єврейського народу свято", - резюмують повідомлення в СБУ.

Нагадаємо, щоосені паломники-хасиди приїздять до Умані, щоб на могилі свого духовного лідера Раббі Нахмана відсвяткувати Рош га-Шана, що буквально означає "початок року".

Цьогоріч, попри застереження від паломництва до Умані через війну, до міста вже приїхали майже пів тисячі хасидів.