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Повідомлено про підозру п'яти особам, які беруть участь у створенні окупаційних псевдоорганів на Луганщині, - Офіс генпрокурора

Їх звинувачують у колабораційній діяльності. 

Повідомлено про підозру п'яти особам, які беруть участь у створенні окупаційних псевдоорганів на Луганщині, - Офіс генпрокурора
Фото: 5.ua

П'ятеро осіб добровільно пішли на співпрацю з окупаційною владою РФ та обійняли посади в незаконно створених правоохоронних органах та органах влади так званої "ЛНР".

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Луганщини їм повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ст. 111-1 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Фото: Офіс Генпрокурора

Одного з підозрюваних у квітні 2022 року призначено керівником псевдопрокуратури Новопсковського району "ЛНР". Після отримання юридичної освіти мешканець Луганська до 2015 року працював в органах прокуратури Дніпропетровщини.

Інший - колишній прокурор органів прокуратури Луганщини, який після 2014 року залишився на окупованій території. У червні 2022 року він добровільно очолив окупаційну "прокуратуру Попаснянського району ЛНР".

На співпрацю з представниками держави-агресора також погодилися жителі міста Сватове та селища Троїцьке. Вони вирішили побудувати "кар’єру" у так званому "МВС", хоча раніше ніякого відношення до правоохоронних органів не мали. Один з підозрюваних обійняв псевдопосаду "дільничного Троїцького райвідділу внутрішніх справ МВС ЛНР". Другий - влаштувався на роботу до так званого "Сватівського райвідділу внутрішніх справ МВС ЛНР".

Останній підозрюваний у червні 2022 року добровільно обійняв псевдопосаду "в.о. голови м. Сєвєродонецька ЛНР".

Нагадаємо, за матеріалами ДБР перед судом постане ексдиректор райцентру зайнятості на Луганщині, який почав працювати на ворога.

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