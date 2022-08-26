"155 мм гармата, якісна артрозвідка, грамотне цілевказання. Коли є всі ці компоненти, то вдається працювати за принципом "один постріл одна ціль".

На північ від Харкова українські захисники знищили ворожу бронетехніку, а також влучили в склад боєприпасів росіян.

Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

"155-мм гармата, якісна артрозвідка, грамотне цілевказання. Коли є всі ці компоненти, то вдається працювати за принципом "один постріл одна ціль", - наголосили в "СтратКомі.

Управління також оприлюднило кадри роботи бійців 40-ої бригади.

Нагадаємо, станом на 26 серпня втрати Росії на війні в Україні становлять орієнтовно 46250 своїх солдатів, а також 1936 танків і 4251 бойову броньовану машину.

На півдні українська авіація завдала удари по районах зосередження підрозділів та складу боєприпасів російської армії в Архангельському (Херсонщина) та Бурханівці (Миколаївщина).