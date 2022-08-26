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На північ від Харкова ЗСУ "накрили" російську бронетехніку, а також склад боєприпасів

"155 мм гармата, якісна артрозвідка, грамотне цілевказання. Коли є всі ці компоненти, то вдається працювати за принципом "один постріл одна ціль".

На північ від Харкова ЗСУ "накрили" російську бронетехніку, а також склад боєприпасів
Фото ілюстративне
Фото: Генштаб ЗСУ

На північ від Харкова українські захисники знищили ворожу бронетехніку, а також влучили в склад боєприпасів росіян.

Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

"155-мм гармата, якісна артрозвідка, грамотне цілевказання. Коли є всі ці компоненти, то вдається працювати за принципом "один постріл одна ціль", - наголосили в "СтратКомі.

Управління також оприлюднило кадри роботи бійців 40-ої бригади.

Нагадаємо, станом на 26 серпня втрати Росії на війні в Україні становлять орієнтовно 46250 своїх солдатів, а також 1936 танків і 4251 бойову броньовану машину.

На півдні українська авіація завдала удари по районах зосередження підрозділів та складу боєприпасів російської армії в Архангельському (Херсонщина) та Бурханівці (Миколаївщина).

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