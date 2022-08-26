"Очевидно, герої України, не тільки живі, які боронять свободу нашої країни зараз, а навіть загиблі герої, не дають окупантам спокійно спати", - наголосив міський голова.

В тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області росіяни демонтували пам’ятний знак "Герої нашого часу".

Про це повідомив міський голова Дмитро Орлов.

Знак встановили ще у вересні 2015-го біля школи №2 за ініціативи громадської організації "Передова".

Фото: Telegram/Дмитро Орлов Герої нашого часу - пам'ятний знак в Енергодарі

"Обстрілювати житлові квартали, вбиваючи жінок і дітей, здійснювати ядерний шантаж всього світу, воювати з пам’ятниками та прапорами - це те, що завзято робить армія "асвободітєлєй" в Україні. В окупованих містах терор рашистів немає меж взагалі", - наголосив Орлов.

Він зазначив, що про демонтаж написали пропагандистські канали.

"Очевидно, герої України, не тільки живі, які боронять свободу нашої країни зараз, а навіть загиблі герої, не дають окупантам спокійно спати", - підкреслив міський голова Енергодара.

Нагадаємо, в березні рашисти пошкодили пам'ятник за допомогою бронемашини. Тоді знесли флагшток з прапором ОУН та спалили його, а український прапор дивом вцілів.