В Енергодарі окупанти пошкодили пам'ятник учасникам АТО

Також знесли флагшток з прапором ОУН.

В Енергодарі окупанти руйнують пам’ятники героям України.

На Telegram-каналі Енергоатому повідомили, що російські загарбники за допомогою бронемашини пошкодили пам’ятник учасникам АТО, який розташований поряд зі школою №2.

"Знесли флагшток з прапором ОУН та спалили його. Український прапор дивом вцілів", - йдеться в повідомленні.

Радник міського голови Енергодара Віктор Бучнєв оприлюднив відео руйнувань.

"Пробачте, хлопці, що не захистили… Побудуємо новий, ще кращий... В українському місті Енергодар!" - наголосив Бучнєв.

Нагадаємо, 4 березня російські окупаційні війська знову зайшли в Енергодар - місто-супутник Запорізької атомної електростанції.

5 березня міський голова Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що влада не змогла потрапити на роботу - окупанти замкнули двері.