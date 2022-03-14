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Полонений російський строковик звернувся до Путіна: "Треба припиняти все це"

Військовий вважає, що російські військовослужбовці гинуть в Україні з вини президента Росії.

Полонений російський строковик звернувся до Путіна: "Треба припиняти все це"
Фото: cкрін

Російський строковик Микола Польщиков під час брифінгу військовополонених звернувся до президента Росії Володимира Путіна із закликом припинити війну в Україні. 

“Я не знаю, чому ви говорите, що тут немає строковиків. Поруч зі мною сидять четверо товаришів, які з вашої забаганки коять тут такі злочини. Обманом... Нас убивали, товаришу президенте. Я вважаю, що ви не праві. Що ви винні в цьому. Я прошу вас закінчити все це... Щоб усі військовослужбовці Російської Федерації, які обманом сюди потрапили, повернулися додому… Треба припиняти це, товаришу президенте. Мені дуже соромно за себе, за всіх військовослужбовців Російської Федерації і за вас, товаришу президенте”, - заявив Польщиков. 

Нагадаємо, Микола Польщиков розповів також, як  потрапив на війну в Україну, та звернувся до російських матерів із закликом забрати звідси своїх синів.

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