Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило список військовослужбовців зенітно-ракетної батареї 6 танкового полку (в/ч 93992) міста Чебаркуль, які скоюють військові злочини проти мирного населення України.

Окрім імен військових, оприлюднено також інформацію про їхніх родичів.

“Гарантуємо, що вони сповна відчують гнів українського народу. Обіцяємо, жоден злочин не залишиться безкарним, дістанемо з-під землі кожного!” – зазначили в розвідці.

Список злочинців за посиланням можна також переглянути тут.

Нагадаємо, раніше розвідка оприлюднила список військовослужбовців штурмового авіаційного полку з кримського міста Саки.