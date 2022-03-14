У Раді пропонують розширити повноваження голів громад і військових адміністрацій

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт №7153 про спрощення функціонування місцевого самоврядування та уряду на період воєнного стану. Профільний комітет розгляне законопроєкт уже сьогодні.

Про це повідомляє сайт “Слуги народу” з посиланням на голову підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування Віталія Безгіна.

“Нині в Україні є території, де тривають активні бойові дії, а є території, які формують тил. На них покладені важливі завдання з перезапуску економіки, а також проблеми, пов’язані з внутрішніми переселенцями. Законопроєкт пропонує фактично збільшити повноваження голів громад, які працюватимуть по всіх цих напрямках разом із головами військових адміністрацій. Це призведе до набагато оперативнішого ухвалення рішень, зробить систему швидшою і дозволить здобувати більше результатів”, – наголосив депутат.

За його словами, для місцевого самоврядування передбачено зміни, за якими голова громади, де нема бойових дій, за попереднім погодженням з головою військової адміністрації області може одноосібно приймати рішення:

про тимчасову структуру апарату ради та виконкому;

про передачу муніципальних коштів ЗСУ;

про управління комунальним майном (крім відчуження та довготривалої оренди);

про створення центрів надання безоплатної правової допомоги;

про благоустрій території;

про управління комунальними закладами.

Також голова громади отримає право звільняти працівників місцевого самоврядування та брати на роботу без застосування конкурсних процедур (трудові права поновлюються протягом 30 днів після завершення воєнного стану).

У разі створення військових адміністрацій в межах населеного пункту органи місцевого самоврядування передають усі свої повноваження такій адміністрації.