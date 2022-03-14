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Перехоплена розмова окупанта: «Все бухие, все синие, и всем по#уй»

Російський окупант не лише характеризує ситуацію у своєму підрозділі, але й зізнається у планах на дезертирство.

Перехоплена розмова окупанта: «Все бухие, все синие, и всем по#уй»
Трофейна техніка

Служба безпеки України оприлюднила запис розмови російського військового ймовірно з дружиною про морально-психологічний стан в підрозділах окупантів. 

«Это конченная организация: все бухие, все синие, и всем по#уй, что всех нас сейчас раз#шат тут на#й. Гарахин – синий, Золотской – синий, командир полка – синий. Все синие, на#й», – емоційно розповідає він. 

«У такій відвертій манері російський окупант не лише характеризує ситуацію у своєму підрозділі, але й зізнається у планах на дезертирство», – повідомляє СБУ. 

За інформацією Генштабу ЗСУ, російські військові масово відмовляються від «відряджень в Україну», а окупаційні війська, що перебувають на території України деморалізовані та виснажені

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України оприлюднила запис перехопленої розмови російського військового, який розповідає, що з 900 десантників у полку залишилось 300 осіб. 

Також є свідчення, що за російськими військовими йдуть "розстрільні загони", які вбивають дезертирів. 

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