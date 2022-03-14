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Працівниця ДСНС закликала Геращенка не публікувати інформацію, яку використовує ворог

"Ви втретє сьогодні називаєте точну адресу, куди потрапляють ворожі снаряди".

Речниця головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у місті Києві Світлана Водолага звернулася до радника міністра МВС Антона Геращенка із закликом припинити публікувати точні координати обстрілів, якими користується ворог. 

“Моє звернення до Антона Геращенка, який позиціонується як радник міністра МВС. Антоне Геращенку, ви втретє сьогодні здаєте російським окупантам точки, які вони недообстріляли. Ви втретє сьогодні називаєте точну адресу, куди потрапляють ворожі снаряди... Досить. Досить давати недостовірну інформацію і бути першим, не перевіривши її. Даючи точні координати, де вороги обстрілюють житлові квартали”, - зазначила Світлана Водолага під час прямого ефіру.

Вона також додала, що всі працівники ДСНС на місці й розбирають завали після сьогоднішніх обстрілів. 

Нагадаємо, представники Міністерства оборони України та Збройних сил неодноразово просили не публікувати точні дані про влучання російських боєприпасів одразу після обстрілів, щоб їх не використовував ворог. Поширювати можна тільки офіційну інформацію.

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