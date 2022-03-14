​На рахунку охоронців українського неба 77 літаків, 90 гелікоптерів противника, – Головнокомандувач

На рахунку Повітряних сил Збройних сил України уже 77 літаків, 90 гелікоптерів ворога.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний.

«Система протиповітряної оборони, про яку говорили як про неіснуючу, кожного дня і ночі рятує тисячі мирних життів. Від початку відкритої війни РФ проти України станом на ранок 14 березня по нашій території було нанесено 259 ракетних ударів, випущено 395 крилатих ракет, – зазначив він. – Ті, хто прийшли до нас з мечем, від меча і загинуть. За вами, вороги, полює не один “привид”!».

Нагадаємо, станом на ранок 14 березня російська армія втратила 167 літаків і гелікоптерів , майже 1,3 тис. БМП, 150 артсистем і 8 безпілотників.

За повідомленням Генерального штабу ЗСУ, російські військові масово відмовляються від «відряджень в Україну».