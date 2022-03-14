У Снігурівці пошкоджено 30 житлових будинків, знищено –11. Це попередні дані.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації оприлюднив традиційний ранковий звіт.

За словами Віталія Кіма, окупанти й надалі обстрілюють область. Повітряну тривогу, яку оголосили ще о 02:34, влада вирішила не скасовувати.

Відбій повітряної тривоги в миколаївській області оголосили аж о 10:00.

"Нас знову обстріляли, Снігурівку – авіаударом просто по місту. Первомайськ – теж авіаудар", – повідомив Віталій Кім.

Фото: телеграм-канал Віталія Кіма

Голова ОВА зазначив, що в Миколаївській області є проблеми з мобільним зв’язком. Він нагадав, що зараз можна змінювати оператора.

"Не працює Life – переходьте на Київстар. Увімкніть автоматичний вибір стільникової мережі, зараз працює єдина система..."

Тривогу в Миколаєві та області не скасовували, бо невідомо, "що у цих дурнів у голові", адже, за словами очільника ОВА, "нелогічно стріляти по цивільному населенню".

Оновлення 12:20. Віталій Кім оприлюднив чергове звернення до миколаївців. Голова ОВА закликав не вірити фейкам про танкові групи біля обласного центру.

"Знову розганяють пабліками старий запис, нібито з моїм голосом про танкову атаку о 14:00. Не вірте – це фейк. Жодних танкових груп біля міста немає. Давайте думати та блокуйте тих, хто це розповсюджує", – сказав голова Миколаївської ОВА.

Оновлення. В обласному управлінні ДСНС повідомили, що о 06:00 14 березня внаслідок авіаційного обстрілу у місті Снігурівка, за попередніми даними, пошкоджено 30 житлових будинків, знищено – 11. Рятувальники розбирають конструкції та гасять пожежі.

Фото: ДСНС у Миколаївській області

Фото: ДСНС у Миколаївській області