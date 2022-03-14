Голова Миколаївської обласної військової адміністрації оприлюднив традиційний ранковий звіт.
За словами Віталія Кіма, окупанти й надалі обстрілюють область. Повітряну тривогу, яку оголосили ще о 02:34, влада вирішила не скасовувати.
Відбій повітряної тривоги в миколаївській області оголосили аж о 10:00.
"Нас знову обстріляли, Снігурівку – авіаударом просто по місту. Первомайськ – теж авіаудар", – повідомив Віталій Кім.
Голова ОВА зазначив, що в Миколаївській області є проблеми з мобільним зв’язком. Він нагадав, що зараз можна змінювати оператора.
"Не працює Life – переходьте на Київстар. Увімкніть автоматичний вибір стільникової мережі, зараз працює єдина система..."
Тривогу в Миколаєві та області не скасовували, бо невідомо, "що у цих дурнів у голові", адже, за словами очільника ОВА, "нелогічно стріляти по цивільному населенню".
Оновлення 12:20. Віталій Кім оприлюднив чергове звернення до миколаївців. Голова ОВА закликав не вірити фейкам про танкові групи біля обласного центру.
"Знову розганяють пабліками старий запис, нібито з моїм голосом про танкову атаку о 14:00. Не вірте – це фейк. Жодних танкових груп біля міста немає. Давайте думати та блокуйте тих, хто це розповсюджує", – сказав голова Миколаївської ОВА.
Оновлення. В обласному управлінні ДСНС повідомили, що о 06:00 14 березня внаслідок авіаційного обстрілу у місті Снігурівка, за попередніми даними, пошкоджено 30 житлових будинків, знищено – 11. Рятувальники розбирають конструкції та гасять пожежі.