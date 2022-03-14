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Чи мине це відчуття спустошеності? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком

Ми відкриваємо нову постійну рубрику "питання-відповідь" з військовим психологом, експертом у сфері інформаційно-психологічних операцій і контррозвідувального захисту Олегом Покальчуком. Щодня він буде давати одну відповідь на одне наше питання, а ми публікуватимемо цю відповідь на сайті. 

Чи мине це відчуття спустошеності?

Відчуття спустошеності не мине. Як я вже казав раніше, у кожної людини, яка переживає війну, настає те, що лікарі називають посттравматичним стресовим розладом. Його перебіг може бути різним, але треба розуміти, що в усіх він є.

Спустошеність означає, що в людини щось усередині вигоріло. Там щось було, а тепер там пустка. Відомо, що це було - там було попереднє життя, довоєнний уклад, мрії, плани на майбутнє. Усі вони згоріли в перший день війни. Згоріли всі без винятку.

Ви не самотні в цьому, у такій ситуації перебуває вся країна. Це, можливо, не дуже втішає. Але краще, коли людина почувається в гурті, а не думає, що вона сама переживає такий страшний стан.

Але спустошеність – це також місце для нового будівництва. Ваш дім згорів, але земля під ним лишилася. Ви можете збудувати на ній новий дім - схожий на попередній або зовсім інший. Всяка катастрофа такого рівня - це шанс на нове будівництво, і на це треба орієнтуватися. 

Фото: EPA/UPG

Не вибудовувати собі якісь мрії, хоча це теж непогано. Але на ситуативному рівні краще все ж максимально ефективно жити кожним днем. Це не означає, що це останній день у вашому житті. Просто горизонт планування скорочується до одного дня. І це робить вас більш ефективним. Тому що коли ви намагаєтеся спланувати хоча б на три дні, ви розумієте, що це неможливо – і охоплює розпач. Тому не треба. Ранок, зійшло сонце, і до вечора у вас є якийсь план дій. 

Зараз це ще не спустошеність. Спустошеність прийде потім. Після того, як з’являться перші виразні успіхи, коли можна буде передихнути. І коли ви почнете дихати (бо зараз у нас дихання таке затиснуте, крізь зуби), тоді цей стан вас накриє. Але це ще й означатиме, що організм дає сигнал, що основна небезпека позаду

Тому це відчуття спустошеності сприймайте ще й як біль кінцівки, коли лікар перевіряє, чи вона чутлива. Це означає, що ви живі.

Працювати з цим треба буде довго, поступово, повільно, всій країни. Це відчуття не зникне без сліду. Звичайно, лишаться шрами на душі, але це будуть просто шрами.

Вікторія ҐуерраВікторія Ґуерра, журналістка, заступниця головного редактора
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