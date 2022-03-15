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Під Києвом поранили журналіста Fox News

Учора про поранення іноземного кореспондента заявляла Ірина Венедіктова.

Під Києвом поранили журналіста Fox News
Фото: Fox News

Журналіст американського інформаційного телеканалу Fox News Бенджамін Холл отримав осколкове пораненням ніг під час підготовки репортажу під Києвом. Його госпіталізували.

Про це повідомила виконавча директорка каналу Сюзанна Скотт.

"Бена госпіталізували, і наші команди на місці працюють, щоб зібрати додаткову інформацію, оскільки ситуація швидко змінюється", — написала Сюзанна Скотт.

Вона додала, що "це серйозне нагадування для всіх журналістів, які щодня ризикують своїм життям, щоб донести новини із зони бойових дій".

Нагадаємо, учора генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що іноземний журналіст отримав осколковий перелом нижніх кінцівок і перебуває в реанімації під наглядом лікарів. Йшлося саме про Холла. За її даними, журналіст не перебував на військовому об'єкті, коли отримав серйозні поранення.

Раніше, 13 березня, в Ірпені біля Києва російські окупанти вбили американського журналіста Брента Рено. Ще один його колегам був поранений.

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