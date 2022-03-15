"Лягло куди треба": Міноборони оприлюднило відео роботи української артилерії

Міністерство оборони оприлюднило відео роботи української реактивної артилерії.
"І повірте, все "лягло" куди треба. Бо поки у збройних силах рф шили парадну форму (хотіли пройтись Хрещатиком) та шапки-вушанки (щоб закидати наші позиції) і розкрадали "вторую армію міра" (велика вдячність Минобороны России), наші хлопці, знаючи про неадекватних російських сусідів, навчалися", – зазначили в оборонному відомстві.
Нагадаємо, 10 березня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний оприлюднив відео знищення українськими захисниками російських танків у Київській області.
Українська артилерія вдарила по танках у районі Бородянки.