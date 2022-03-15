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"Лягло куди треба": Міноборони оприлюднило відео роботи української артилерії

У відомстві наголосили, що поки війська супротивника шили собі парадну форму для ходи Хрещатиком, українські військові вчилися. 

Міністерство оборони оприлюднило відео роботи української реактивної артилерії.

"І повірте, все "лягло" куди треба. Бо поки у збройних силах рф шили парадну форму (хотіли пройтись Хрещатиком) та шапки-вушанки (щоб закидати наші позиції) і розкрадали "вторую армію міра" (велика вдячність Минобороны России), наші хлопці, знаючи про неадекватних російських сусідів, навчалися", – зазначили в оборонному відомстві.

Нагадаємо, 10 березня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний оприлюднив відео знищення українськими захисниками російських танків у Київській області.

Українська артилерія вдарила по танках у районі Бородянки. 

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