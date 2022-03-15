Центр протидії дезінформації попередив про нову загрозу в соцмережах: боти розпитують про місця влучання снарядів

Користувачі-боти або справжні акаунти в соціальних мережах намагаються вивідати ступінь ураження чи точну локацію обстрілів, щоб ворог міг скорегувати вогонь.

Про це попередили в офіційному Telegram-каналі Центру протидії дезінформації при РНБО.

Під час бомбардування або зразу після них зловмисники в міських чатах пишуть повідомлення із питаннями.

"Виявити їх можна за однаковими типовими повідомленнями (зверніть увагу на фото!). У жодному разі не повідомляйте нікому точне місце потрапляння снаряда і не викладайте відео в момент удару. Ваш "ексклюзив" може коштувати комусь життя. Особливо ця інформація стосується лідерів думок і власників багатотисячних телеграм-каналів!" – наголосили в центрі.

Фото: Центр протидії дезінформації при РНБО

Нагадаємо, у режимі живого часу під час обстрілів заборонено поширювати фото і відео уражень, а також точно писати, куди влучив снаряд і що розташовано поруч. Наприклад, не треба писати "ракета поцілила в школу, поруч із якою стоїть бронетанкове підприємство". Приблизно 80% розвідувальних даних ворог отримує з відкритих джерел.