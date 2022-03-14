Євросоюз умиває руки від реальної допомоги українським біженцям - міністр юстиції Польщі
Євросоюз умиває руки від реальної допомоги українським біженцям - міністр юстиції Польщі
Телевізійну вежу на Рівненщині знищено внаслідок обстрілу, кількість жертв і постраждалих наразі не відома (оновлено)
Телевізійну вежу на Рівненщині знищено внаслідок обстрілу, кількість жертв і постраждалих наразі не відома (оновлено)
ДБР відкрило справу проти екснардепа Пашинського через ПТРК, якими нині знищують ворога, - Бутусов (оновлено)
ДБР відкрило справу проти екснардепа Пашинського через ПТРК, якими нині знищують ворога, - Бутусов (оновлено)
Кім: Нас знову обстріляли, Снігурівка та Первомайське – авіаудари просто по місту (оновлено)
Кім: Нас знову обстріляли, Снігурівка та Первомайське – авіаудари просто по місту (оновлено)
ППО збила ракету над Києвом, уламки впали на будинок на Куренівці (оновлено)
ППО збила ракету над Києвом, уламки впали на будинок на Куренівці (оновлено)
Окупанти підірвали боєприпаси на майданчику Запорізької атомної, – Енергоатом (оновлено)
Окупанти підірвали боєприпаси на майданчику Запорізької атомної, – Енергоатом (оновлено)
ЗСУ майже повністю знищили бригаду морської піхоти росіян, - журналіст
ЗСУ майже повністю знищили бригаду морської піхоти росіян, - журналіст
10 гірсько-штурмова бригада знищила колону російської техніки
10 гірсько-штурмова бригада знищила колону російської техніки
ГоловнаСуспільствоВійна

У Харкові внаслідок обстрілу загинув 26-річний волонтер

14 березня вдень російські військові обстріляли автомобіль організації Help Army.

У Харкові внаслідок обстрілу загинув 26-річний волонтер
Фото: ДСНС

У Харкові російські військові обстріляли автомобіль організації Help Army. Унаслідок обстрілу загинув 26-річний волонтер організації. Про це повідомляє Суспільне.Харків з посиланням на волонтерку Help Army Анжелу Денисенко.

"Під обстріл в районі парку Горького вдень 14 березня потрапила машина волонтерів організації Help Army. Від тяжкого поранення загинув 26-річний хлопець, поранена жінка", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 11 березня російські війська влучили в Оскільський психоневрологічний інтернат у Харківській області. На момент ураження там перебували 330 людей, зокрема, 50 малорухомих і 10 на візках. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також