Телевізійну вежу на Рівненщині знищено внаслідок обстрілу, кількість жертв і постраждалих наразі не відома (оновлено)
Телевізійну вежу на Рівненщині знищено внаслідок обстрілу, кількість жертв і постраждалих наразі не відома (оновлено)
Унаслідок ракетного удару по полігону на Львівщині загинули 35 людей, поранено 134 (оновлено)
Унаслідок ракетного удару по полігону на Львівщині загинули 35 людей, поранено 134 (оновлено)
Український опір армії РФ дивує американських генералів: комп'ютерні моделі доводили, що Росія переможе за 72-96 годин
Український опір армії РФ дивує американських генералів: комп'ютерні моделі доводили, що Росія переможе за 72-96 годин
10 гірсько-штурмова бригада знищила колону російської техніки
10 гірсько-штурмова бригада знищила колону російської техніки
«У цієї "стугни" вже п‘ятий російський танк на рахунку», – головнокомандувач ЗСУ опублікував відео знищення ворожої техніки
«У цієї "стугни" вже п‘ятий російський танк на рахунку», – головнокомандувач ЗСУ опублікував відео знищення ворожої техніки
ДБР відкрило справу проти екснардепа Пашинського через ПТРК, якими нині знищують ворога, - Бутусов (оновлено)
ДБР відкрило справу проти екснардепа Пашинського через ПТРК, якими нині знищують ворога, - Бутусов (оновлено)
ЗСУ майже повністю знищили бригаду морської піхоти росіян, - журналіст
ЗСУ майже повністю знищили бригаду морської піхоти росіян, - журналіст
Ворог завдав ракетного удару по полігону поблизу Львова (оновлено)
Ворог завдав ракетного удару по полігону поблизу Львова (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Харків обстрілюють "іскандерами" з території Росії, - голова ОДА

Обстріли також тривають в Ізюмі, Дергачах і Чугуєві. 

Харків обстрілюють "іскандерами" з території Росії, - голова ОДА
Фото: ДСНС

14 березня російські окупанти обстріляли Харків з ракетних комплексів "Іскандер". Штаб оборони вважає, що обстріли були здійснені з території Росії. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов

"Окупанти продовжують наносити удари по житлових масивах Харкова, знищують історичний центр. Продовжуються обстріли в Чугуєві, Ізюмі, Дергачах. Сьогодні ворог наносив удари, в тому числі, ракетними комплексами “Іскандер”. За інформацією Штабу оборони, атакував із території Росії", - написав Синєгубов. 

Він закликав мешканців міста не нехтувати сигналами тривоги і ховатися в укриттях. Також голова ОДА просить харківʼян повідомляти поліцію про підозрілих осіб, випадки мародерства та порушення. 

Нагадаємо, що в Харкові через постійні обстріли російськими військами зруйновано близько 600 будинків. Вони не підлягають відновленню. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також