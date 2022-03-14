Харків обстрілюють "іскандерами" з території Росії, - голова ОДА

Обстріли також тривають в Ізюмі, Дергачах і Чугуєві.

14 березня російські окупанти обстріляли Харків з ракетних комплексів "Іскандер". Штаб оборони вважає, що обстріли були здійснені з території Росії. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

"Окупанти продовжують наносити удари по житлових масивах Харкова, знищують історичний центр. Продовжуються обстріли в Чугуєві, Ізюмі, Дергачах. Сьогодні ворог наносив удари, в тому числі, ракетними комплексами “Іскандер”. За інформацією Штабу оборони, атакував із території Росії", - написав Синєгубов.

Він закликав мешканців міста не нехтувати сигналами тривоги і ховатися в укриттях. Також голова ОДА просить харківʼян повідомляти поліцію про підозрілих осіб, випадки мародерства та порушення.

Нагадаємо, що в Харкові через постійні обстріли російськими військами зруйновано близько 600 будинків. Вони не підлягають відновленню.