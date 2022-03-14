15 березня у Львові прощатимуться з полковником Олегом Ящишиним, що загинув унаслідок обстрілу Яворівського полігону

У Львові 15 березня прощатимуться із загиблим унаслідок обстрілу Яворівського полігону полковником Олегом Ящишиним.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Українського католицького університету.

Дві доньки полковника - студентки цього вишу. Ірина Ящишин - випускниця УКУ, працівниця відділу розвитку, Тетяна Ящишин ще навчається у ВНЗ.

"Мій батько загинув під час вчорашньої атаки на Міжнародний миротворчий центр. Я була там, але в іншій будівлі. Думаю, що він захищав мене увесь цей час бомбардування, і ось причина, чому я жива і майже не постраждала", – розповіла Тетяна Ящишин.

Ящишин був полковником, старшим викладачем Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львові.

Чин панахиди за загиблим відбудеться 15 березня в Гарнізонному храмі Петра і Павла. Поховають полковника на Личаківському кладовищі.

Нагадаємо, уночі 13 березня Росія здійснила авіаудар по Міжнародному центру миротворчості та безпеки (Яворівський полігон).

Унаслідок ракетного обстрілу загинули 35 людей, ще 134 було поранено.