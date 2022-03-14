В Україні заборонили продаж книжок російських видавництв

Рішення прийнято на початку березня у зв'язку з відкритою та широкомасштабною військовою агресією РФ проти України.

В Україні заборонили ввезення і розповсюдження всієї видавничої продукції з країни-агресора - Росії.

Про це йдеться у повідомленні Державного комітету телебачення і радіомовлення з посиланням на відповідний наказ.

Зазначається, що Держкомтелерадіо призупиняє видачу та зупиняє дію дозволів на ввезення видавничої продукції з території країни-агресора.

"Рішення прийнято на початку березня у зв'язку з відкритою та широкомасштабною військовою агресією РФ проти України та з метою недопущення культурного та інформаційного впливу держави-агресора на суспільні настрої українців". - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в грудні Держкомтелерадіо заборонив ввезення до України ще п’яти російських книг.