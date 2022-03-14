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Вартість проживання людей, які переїхали до Львова – більш ніж мільйон доларів на день, – Садовий

Міський голова Львова також розповів, що рівень злочинності у Львові впав до нуля. 

Вартість проживання людей, які переїхали до Львова – більш ніж мільйон доларів на день, – Садовий
Фото: Львівська міська рада

Львівські школи відновили навчання в онлайн-форматі. Понад 67 тисяч львівських дітей і майже 1000 дітей із сімей, які переїхали з різних куточків України, зареєструвалися на навчання від сьогодні. 

Про це повідомив у Facebook міський голова Львова Андрій Садовий

«Понад 200 тисяч людей сьогодні приїхали до Львова з усієї країни. Місто продовжує функціонувати. Близько 500 закладів освіти, культури та спорту приймають у себе тимчасово переміщених осіб, – зазначив він. – Більш ніж мільйон доларів на день – така вартість проживання всіх людей, які переїхали». 

За його словами, місту потрібно швидко збудувати великі мобільні центри з відповідними умовами та залучити фінансову підтримку для них.

«Кошти на все це ми у Львові знаходимо самостійно, використовуючи наші внутрішні ресурси. Але нам потрібна підтримка міжнародних організацій», – сказав мер Львова. 

Він також зазначив, що вчорашні вибухи на Яворівському полігоні були найбільш чутними на території Польщі та Європейського Союзу. 

«А що буде, якщо ракета впаде на територію ЄС? Нам тут потрібні системи ППО та винищувачі. Ми потребуємо цих рішень негайно, – заявив Андрій Садовий. – Війна у 21 столітті – це швидкість. І кожен політик, який дебатує, а не діє, бере на себе за це персональну відповідальність». 

Міський голова Львова також розповів, що рівень злочинності у Львові впав до нуля. 

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