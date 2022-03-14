Київ не в облозі, оточення міста немає. Ворог зупинений, - голова ОВА

На початку повномасштабної війни в нас не було достатньо військ на Вишгородському та Житомирському напрямах, щоб на кордоні зупинити ворога, зазначив столичний воєначальник.

Київ не перебуває в оточенні російських військ: в окупантів немає сил для такої операції. Про це в інтерв'ю НВ заявив голова воєнної адміністрації столиці Микола Жирнов, повідомляє "Ліга".

"Як голова військової адміністрації Києва і як військовий можу точно вас запевнити: Київ не в облозі. Оточення міста немає", – сказав Жирнов, коментуючи слова радника голови ОП Подоляка, який сказав, що "Київ в облозі й готовий битися", і радника голови МВС Вадима Денисенка, який сказав, що "Київ не оточено".

Жирнов наголосив, що зі східного та південного боку Києва "у ворога немає жодних переваг". За словами столичного воєначальника, окупанти максимально просунулися на Житомирському напрямку — до Ясногородки, на захід від Києва.

"Але далі (ворога) було зупинено. Попри перевагу в живій силі та озброєнні, противник не зміг вийти та взяти під контроль Одеську трасу. Схожа ситуація на Обухівському та Бориспільському напрямах. Ми зафіксували вихід колон, Збройні сили завдали удару", – розповів Жирнов.

Зараз, уточнив він, противник у результаті втрат перейшов до оборони та перегруповується.

"Ми контролюємо східну та південну частини регіону. Кожне місто Київської області, наші сусіди — це опорні пункти, в яких наші військові та всі жителі стають на захист своїх будинків, вулиць і кварталів", – наголосив генерал-майор.

Він розповів, що на початку повномасштабної війни в нас не було зосереджено достатньо військ на Вишгородському та Житомирському напрямах, щоб на кордоні зупинити ворога.

"Тому ворог зміг вийти до рубежів річки Ірпінь. Але нині ЗСУ противника зупинили, він зазнав значних втрат. Щодня для ворога – пекло. Завдаємо поразки його тилам, комунікаціям, техніці. Поки що окупанти не мають достатньо ресурсів... Ворог не має достатньо сил, щоб продовжити наступ", – підсумував Жирнов.