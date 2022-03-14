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​Священник із Бердянська, якого викрали російські окупанти, уже вдома

Залишати місто о. Олег Ніколаєв не планує.

​Священник із Бердянська, якого викрали російські окупанти, уже вдома
Фото: Facebook/о. Олег Ніколаєв

Священник ПЦУ, якого сьогодні арештували російські окупанти, повернувся додому.

Про це повідомила оглядач Укрінформу Лана Самохвалова у Facebook.

"О. Олег вдома. Відпустили.  Сам мені про це повідомив. Коментарі у людини з окупованої території краще не брати", - написала Самохвалова.

Вона повідомила, що священник не планує залишатися Бердянськ і просить усіх небайдужих про молитву.

Нагадаємо, 14 березня в тимчасово окупованому Бердянську російські загарбники затримали та вивезли в невідомому напрямку священника ПЦУ о. Олега Ніколаєва. 

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