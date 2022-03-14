​Священник із Бердянська, якого викрали російські окупанти, уже вдома

Священник ПЦУ, якого сьогодні арештували російські окупанти, повернувся додому.

Про це повідомила оглядач Укрінформу Лана Самохвалова у Facebook.

"О. Олег вдома. Відпустили. Сам мені про це повідомив. Коментарі у людини з окупованої території краще не брати", - написала Самохвалова.

Вона повідомила, що священник не планує залишатися Бердянськ і просить усіх небайдужих про молитву.

Нагадаємо, 14 березня в тимчасово окупованому Бердянську російські загарбники затримали та вивезли в невідомому напрямку священника ПЦУ о. Олега Ніколаєва.