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Активісти блокують на польсько-білоруському кордоні фури, що прямують до Росії та Білорусі

Вони вимагають розширити європейські санкції на дорожній транзит товарів.

Активісти блокують на польсько-білоруському кордоні фури, що прямують до Росії та Білорусі
Фото: Facebook-сторінка Ірина Земляної

На пункті пропуску Козловичі-Кукурики на польсько-білоруському кордоні активісти другу добу блокують фури з вантажами, що прямують до Білорусі та Росії.

Про це пише “Європейська правда” з посиланням на учасників акції та польські ЗМІ.

Активісти вимагають розширити європейські санкції, зокрема, на дорожній транзит товарів.

За словами активістів Наталки Панченко та Жені Клімакіна, станом на 13 березня черга фур розтягнулася на 28 кілометрів. Люди залишаються чергувати і на ніч.

“Це спонсорує вбивства наших співвітчизників”, – каже учасник акції Олег, українець, який живе і працює у Варшаві.

Водії обурюються, заявляючи, що “не цікавляться політикою” і просто роблять свою роботу. Не всі погоджуються казати, що саме везуть.  

“Ми переконуємо їх, що потрібно дивитися ширше, а не просто робити свою роботу. Мовчання теж підтримує цю війну”, – каже Олег.

Водіям фур роздають листівки: “Те, що ви робите, лише продовжує кровопролиття. Ці товари не потрібні винуватцям агресії, вони потрібні її жертвам. Не будьте співучасниками злочинів проти людяності”.

Блокаду планують продовжувати сьогодні цілий день.

Представник податкової адміністрації у Любліні прокоментував, що більшість фур везуть товари не з Польщі, а інших країн ЄС, це товари, які не потрапили під санкції Євросоюзу.

Речник уряду Польщі Пьотр Мюллер у суботу казав, що у ЄС наразі немає консенсусу щодо обмеження наземного перевезення товарів до Польщі. У МЗС зазначили, що на кордоні посилять контроль, щоб не допустити обходу санкцій на певні групи товарів.

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