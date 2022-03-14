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Працюють рятувальники та медики, - Кличко розповів про ліквідацію наслідків російських атак на Київ

Дві людини загинули.

Мешканців будинку, який обстріляла російська армія, евакуювали. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook

«Київ сьогодні зазнав атак ворога. Рано-вранці снаряд потрапив у 9-поверховий житловий будинок на Оболоні. За уточненими даними, одна людина загинула. 10 отримали поранення. З будинку евакуювали близько 70 мешканців. А буквально нещодавно уламки ракети впали на дорогу на Куренівці. Одна людина загинула, шестеро поранених. Двох поранених забрала швидка», - розповів Кличко.

За його словами, руйнації також зазнали інші цивільні будівлі та транспорт.

«Повністю знищено тролейбус, який був без пасажирів. Повилітали шибки, пошкоджено балкони навколишніх будинків та комерційні приміщення на перших поверхах. Рятувальники і бригади швидкої працюють на місці», - повідомив мер Києва.

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