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Окупанти розбомбили насосну станцію Чернігівводоканалу, загинуло четверо осіб

Максимальний тиск води зараз забезпечує водопостачання на рівні 1-2 поверхів будинків.

Окупанти розбомбили насосну станцію Чернігівводоканалу, загинуло четверо осіб

Окупанти сьогодні розбомбили насосну станцію у Чернігівводоканалі, загинуло четверо осіб.

Про це повідомили в Асоціації Укрводоканалекології.

“Сьогодні у Чернігівводоканалі від бомбового нальоту була зруйнована одна із насосних станцій подачі води на місто”, – йдеться в повідомленні.

Директор Чернігівводоканалу Сергій Малявко підтвердив Суспільному, що загинули охоронець, працівник і двоє членів його родини.

Фото: suspilne.media

На сторінці водоканалу у соцмережі Facebook зазначено, що максимальний тиск води зараз забезпечує водопостачання у Чернігові на рівні 1-2 поверхів будинків.

“Але все залежить і від того, як розташований ваш будинок. Ті будинки, які стоять нижче від рівня насосної станції, будуть отримувати воду. А ті, які нагорі – швидше за все, ні”, – зазначено в повідомленні.

Комунальники просять мешканців звертатися до сусідів, в оселях яких є водопостачання, в сусідні будинки, які розташовані нижче. 

“Допомагайте літнім людям і людям з маленькими дітьми. Для них може бути складно донести воду із сусідніх будинків”, – закликали вони.

Нагадаємо, окупанти вночі накрили обстрілами Чернігів та область. Унаслідок обстрілів, зокрема, знищено університет "Чернігівська політехніка".

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