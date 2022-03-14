На елітному авто встановили трофейний кулемет "Утьос" і наклеїли фразу про "російський корабель".

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім подарував патрульним кабріолет BMW6. На елітному авто встановили трофейний кулемет "Утьос".

Про подарунок розповів керівник патрульної поліції Миколаївщини Віталій Даніла.

"Нам зробили подарунок, оскільки ми неодноразово скаржилися, що орки дуже кивають п’ятами швидко. Керівник області взяв це до уваги і зробив патрульній поліції ось такий подарунок. Берем його на озброєння", – повідомив Даніла на відео, в якому похвалився автомобілем.

Авто для патрульних оздобили національною символікою, напис "Патрульна поліція" нанесено фарбою з балончика, на задньому бампері наклеєно крилату фразу про "російський корабель".

Наразі невідомо, чи Віталій Кім придбав цю машину чи це трофейний експонат.