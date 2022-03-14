Близько 11:00 сьогодні, 14 березня, сили протиповітряної оборони збили російську ракету. Її уламки впали на житловий будинок на Подолі.

Фото: Pravda Gerashchenko

Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко.

"20 хвилин тому над Києвом спрацювала наша ППО, збили ракету, рештки впали у будинок на Подолі", – написав Геращенко у телеграм-каналі.

Він уточнив, що уламки збитої крилатої ракети російських фашистів впали на Куренівку.

Фото: телеграм-канал Антона Геращенка

Фото: телеграм-канал Антона Геращенка

Нагадаємо, сьогодні на світанку на столичній Оболоні артснаряд влучив у 9-поверхівку на вул. Богатирській, зруйновано три поверхи. Наразі відомо про двох загиблих, трьох людей госпіталізовано. Рятувальники евакуювали 63 осіб, ще 15 винесли з вогню. Пошукові роботи тривають.