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ППО збила ракету над Києвом, уламки впали на будинок на Подолі

"Залишки збитої крилатої ракети російських фашистів впали на Куренівку".

Близько 11:00 сьогодні, 14 березня, сили протиповітряної оборони збили російську ракету. Її уламки впали на житловий будинок на Подолі.

Фото: Pravda Gerashchenko

Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко.

"20 хвилин тому над Києвом спрацювала наша ППО, збили ракету, рештки впали у будинок на Подолі", – написав Геращенко у телеграм-каналі.

Він уточнив, що уламки збитої крилатої ракети російських фашистів впали на Куренівку.

Фото: телеграм-канал Антона Геращенка

Фото: телеграм-канал Антона Геращенка

Нагадаємо, сьогодні на світанку на столичній Оболоні артснаряд влучив у 9-поверхівку на вул. Богатирській, зруйновано три поверхи. Наразі відомо про двох загиблих, трьох людей госпіталізовано. Рятувальники евакуювали 63 осіб, ще 15 винесли з вогню. Пошукові роботи тривають.

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