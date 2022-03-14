Близько 11:00 сьогодні, 14 березня, сили протиповітряної оборони збили російську ракету. Її уламки впали на житловий будинок на Подолі.
Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко.
"20 хвилин тому над Києвом спрацювала наша ППО, збили ракету, рештки впали у будинок на Подолі", – написав Геращенко у телеграм-каналі.
Він уточнив, що уламки збитої крилатої ракети російських фашистів впали на Куренівку.
Нагадаємо, сьогодні на світанку на столичній Оболоні артснаряд влучив у 9-поверхівку на вул. Богатирській, зруйновано три поверхи. Наразі відомо про двох загиблих, трьох людей госпіталізовано. Рятувальники евакуювали 63 осіб, ще 15 винесли з вогню. Пошукові роботи тривають.