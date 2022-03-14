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Один з найбільших виробників шин Bridgestone йде з російського ринку

Компанія зупиняє свій завод в місті Ульяновськ. 

Один з найбільших виробників шин Bridgestone йде з російського ринку
Фото: motorjam.ru

Один з найбільших виробників шин Bridgestone зупиняє експорт продукції в РФ та закриває свій завод у місті Ульяновську. 

Про це компанія повідомила в офіційній заяві

«Bridgestone Group глибоко засмучений і стурбований через ситуацію в Україні й сподівається на якнайшвидше відновлення миру та безпеки. Після ретельного та всебічного вивчення ситуації Bridgestone вирішив зупинити локальне виробництво у РФ і експорт в Росію», – йдеться в заяві.

Компанія також вирішила забрати з країни всіх японських співробітників разом із сім'ями і пожертвувати 3,75 млн євро на допомогу біженцям та постраждалим від російської агресії. 

Нагадаємо, сьогодні про вихід з російського ринку заявив тайванський виробник персональних комп'ютерів ASUS

Нагадаємо, прокуратура РФ погрожує західним компаніям, які вирішили піти з російського ринку, арештом топменеджерів і конфіскацією активів. 

Про те, як світ відрізає Росію від глобальної економіки за її військове вторгнення в Україну, можна прочитати тут.

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