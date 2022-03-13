Українські фахівці поновили електропостачання на Чорнобильській АЕС

Українські фахівці НЕК "Укренерго" 13 березня завершили ремонтні роботи на лінії 330 кВ Лісна – ЧАЕС і поновили електропостачання Чорнобильської АЕС і в місті Славутич.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що електропостачання на ЧАЕС відновлено, проте Україна досі потребує втручання світової спільноти для ядерної безпеки.

"Сьогодні завдяки неймовірним зусиллям фахівців НЕК “Укренерго”, наших атомників та електриків вдалося повернути електропостачання на ЧАЕС, захоплену російськими окупантами. Наші українські енергетики, ризикуючи власним здоров’ям та життям, змогли відвернути ризик можливої ядерної катастрофи, що загрожувала всій Європі", – зазначив глава Міненерго. Галущенко зазначив, що тепер системи охолодження відпрацьованих ядерних збірок знову працюватимуть у штатному режимі, не від резервного живлення. Він наголосив, що ЧАЕС – це об’єкт української енергетики і Україні не потрібна жодна допомога зі сторони будь-кого для забезпечення чи відновлення електропостачання на українських об’єктах. Герман Галущенко звернувся до міжнародних партнерів України, Єврокомісії, МАГАТЕ, ООН, ОБСЄ з проханням допомогти захистити ядерні об’єкти.

"Так, наші енергетики – дійсно герої, але самими подвигами неможливо забезпечити ядерну безпеку в умовах військової агресії. Зараз вкрай необхідно змусити ворога залишити АЕС і встановити 30-кілометрову демілітаризовану зону навколо об’єктів атомної енергетики України", – наголосив міністр енергетики України.

Нагадаємо, внаслідок ворожих дій російських окупантів Чорнобильська АЕС була повністю знеструмлена. Бойові дії унеможливлювали ремонтні роботи та відновлення енергоживлення.

Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) втратило звʼязок з моніторинговими системами гарантій на Чорнобильській атомній електростанції, захопленій Росією.

Операції з ядерними матеріалами на ЧАЕС були зупинені. На майданчику розташовані виведені з експлуатації ядерні реактори та обʼєкти з радіоактивними відходами. Регулятор міг підтримувати звʼязок з АЕС тільки електронною поштою.

У МАГАТЕ повідомляли, що директор агентства Гроссі особисто готовий поїхати на ЧАЕС, щоб отримати гарантії безпеки всіх ядерних обʼєктів в Україні.

Технічний склад ЧАЕС – 210 людей – працював увесь час з моменту захоплення, Росія не давала змоги замінити працівників. Персонал мав обмежений доступ до води, їжі, ліків.

Офіс генпрокурора України розпочав провадження за статтею "екоцид" щодо дій РФ на Чорнобильській і Запорізькій АЕС.

У розвідці повідомляли, що Росія готує провокації на ЧАЕС.