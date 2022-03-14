Прокуратура РФ погрожує західним компаніям арештами активів і топменеджерів, – WSJ

Прокуратура РФ погрожує західним компаніям, які вирішили піти з російського ринку, арештом топменеджерів і конфіскацією активів.
Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на свої джерела в низці компаній, які зіткнулись з такими погрозами.
«Минулого тижня прокурори попередили такі компанії, як Coca-Cola, McDonald's, Procter&Gamble, IBM та Yum Brands (власник марки KFC), стверджують джерела, – пише видання. – За їхніми словами, дзвінки, листи та візити включали погрози подати до суду на компанії та конфіскувати активи, включаючи торгові марки».
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Нагадаємо, після військового вторгнення Росії в Україну десятки світових компаній і брендів різних галузей оголосили про припинення своєї роботи в РФ. У владній партії «Єдина Росія» заявили, що активи таких компаній слід «націоналізувати», оскільки їхній вихід з ринку можна розцінити як «навмисне банкрутство».
Уряду та Генпрокуратурі РФ вже направлено список із 59 зарубіжних підприємств, які можуть бути «націоналізовані». Серед них – Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota та H&M.
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