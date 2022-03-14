Прокуратура РФ погрожує західним компаніям арештами активів і топменеджерів, – WSJ

Прокуратура РФ погрожує західним компаніям, які вирішили піти з російського ринку, арештом топменеджерів і конфіскацією активів.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на свої джерела в низці компаній, які зіткнулись з такими погрозами.

«Минулого тижня прокурори попередили такі компанії, як Coca-Cola, McDonald's, Procter&Gamble, IBM та Yum Brands (власник марки KFC), стверджують джерела, – пише видання. – За їхніми словами, дзвінки, листи та візити включали погрози подати до суду на компанії та конфіскувати активи, включаючи торгові марки».

За інформацією The Wall Street Journal, низка компаній вивезли керівників своїх російських представництв за кордон.

Нагадаємо, після військового вторгнення Росії в Україну десятки світових компаній і брендів різних галузей оголосили про припинення своєї роботи в РФ. У владній партії «Єдина Росія» заявили, що активи таких компаній слід «націоналізувати», оскільки їхній вихід з ринку можна розцінити як «навмисне банкрутство».

Уряду та Генпрокуратурі РФ вже направлено список із 59 зарубіжних підприємств, які можуть бути «націоналізовані». Серед них – Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota та H&M.

Про те, як світ відрізає Росію від глобальної економіки за її військове вторгнення в Україну, можна прочитати тут.