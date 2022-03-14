На Запоріжжі окупанти пограбували музей-заповідник

"Винесено все, що можна було взяти в руки і сумки", - каже директорка музею.

У Василівському районі Запорізької області російські окупанти пограбували замок “Садиба Попова”. Про це повідомила директорка заповідника Ганна Головко у дописі на фейсбуку.

“Терміново. Тільки що окупантами було пограбовано музей-заповідник “Садиба Попова”. Винесено все, що можна було взяти в руки і сумки. Оргтехніку розбито і розтоптано ногами. Виламано всі двері, побито вікна. Знищено все, що траплялось на шляху”, - йдеться в дописі.

У Василівці розташований блокпост російських військових.

Василівська "Садиба Попова" – єдина замкова споруда у регіоні. Садибу збудували у 1894 році, до цього часу збереглися зубчасті стіни з брамою, кілька флігелів, цегляна оглядова вежа (донжон) і стайня (кінний двір). На базі садиби функціонував історико-архітектурний музей-заповідник, що є пам'яткою національного значення.

Нагадаємо, напередодні під час бойових дій на території міста Святогірськ зазнали ушкоджень приміщення Успенської Святогірської лаври в Донецькій області.