Польська академія наук висунула Сергія Жадана на Нобелівську премію

Польська академія наук висунула кандидатуру письменника Сергія Жадана на здобуття Нобелівської премії в галузі літератури. Про це ідеться на сайті комітету літературознавчих наук Польської академії наук.

«Жадан — один із найвидатніших поетів України, чудовий прозаїк, перекладений і нагороджений у світі, — на нашу думку, це письменник штибу Нобелівської премії. Його голос як поета вже багато років має особливе значення для українців. Вільна Україна значною мірою говорить і думає словами Жадана, уважно їх слухає. Сьогодні поет у своєму Харкові. І він бореться», — ідеться в заяві комітету.

У заяві також одностайно засуджується збройний напад РФ на Україну. “Агресивні дії Кремля проти українського народу та Української держави не мають виправдання”, - підкреслюють польські літератори. Вони наголошують, що надаватимуть тимчасову допомогу українцям – як у Польщі, так і в Україні. Зокрема, польські літератори мають намір створити в Польщі простір, у якому науковці з України могли б тимчасово продовжувати свою наукову працю. “На нашу думку, польські університети мають допомогти в будівництві такого простору”,- зазначається в заяві.

Нагадаємо, минулого тижня обстріли російських військ пошкодили будинок «Слово», розташований у Харкові. Першим про це написав на своїй фейсбук-сторінці письменник Сергій Жадан.