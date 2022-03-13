Унаслідок ракетного удару по полігону на Львівщині загинули 35 людей, поранено 134 (оновлено)
Унаслідок ракетного удару по полігону на Львівщині загинули 35 людей, поранено 134 (оновлено)
Ворог завдав ракетного удару по полігону поблизу Львова (оновлено)
Ворог завдав ракетного удару по полігону поблизу Львова (оновлено)
Український опір армії РФ дивує американських генералів: комп'ютерні моделі доводили, що Росія переможе за 72-96 годин
Український опір армії РФ дивує американських генералів: комп'ютерні моделі доводили, що Росія переможе за 72-96 годин
Українські військові захопили незвичайний трофей - російський танковий мостоукладальник МТУ-90
Українські військові захопили незвичайний трофей - російський танковий мостоукладальник МТУ-90
Командир роти "Азову" знищив три Т-72 російських окупантів
Командир роти "Азову" знищив три Т-72 російських окупантів
«У цієї "стугни" вже п‘ятий російський танк на рахунку», – головнокомандувач ЗСУ опублікував відео знищення ворожої техніки
«У цієї "стугни" вже п‘ятий російський танк на рахунку», – головнокомандувач ЗСУ опублікував відео знищення ворожої техніки
ЗСУ майже повністю знищили бригаду морської піхоти росіян, - журналіст
ЗСУ майже повністю знищили бригаду морської піхоти росіян, - журналіст
В Івано-Франківську ворог вдарив по аеропорту, – мер
В Івано-Франківську ворог вдарив по аеропорту, – мер
ГоловнаКультура

Польська академія наук висунула Сергія Жадана на Нобелівську премію

У заяві також одностайно засуджується збройний напад РФ на Україну.

Польська академія наук висунула Сергія Жадана на Нобелівську премію
Фото: nzl.theukrainians.org

Польська академія наук висунула кандидатуру письменника Сергія Жадана на здобуття Нобелівської премії в галузі літератури. Про це ідеться на сайті комітету літературознавчих наук Польської академії наук.

«Жадан — один із найвидатніших поетів України, чудовий прозаїк, перекладений і нагороджений у світі, — на нашу думку, це письменник штибу Нобелівської премії. Його голос як поета вже багато років має особливе значення для українців. Вільна Україна значною мірою говорить і думає словами Жадана, уважно їх слухає. Сьогодні поет у своєму Харкові. І він бореться», — ідеться в заяві комітету.

У заяві також одностайно засуджується збройний напад РФ на Україну. “Агресивні дії Кремля проти українського народу та Української держави не мають виправдання”, - підкреслюють польські літератори. Вони наголошують, що надаватимуть тимчасову допомогу українцям – як у Польщі, так і в Україні. Зокрема, польські літератори мають намір створити в Польщі простір, у якому науковці з України могли б тимчасово продовжувати свою наукову працю. “На нашу думку, польські університети мають допомогти в будівництві такого простору”,- зазначається в заяві.

Нагадаємо, минулого тижня обстріли російських військ пошкодили будинок «Слово», розташований у Харкові. Першим про це написав на своїй фейсбук-сторінці письменник Сергій Жадан.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , ,
Читайте також