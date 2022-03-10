"Не було дискусії щодо примирення під час Другої світової," - український PEN відповів німецькому

Письменник Андрій Курков дав відповідь на лист Німецького ПЕН , у якому йшлося про занепокоєння з приводу закликів до культурного бойкоту Росії.

Президент Українського ПЕН, письменник Андрій Курков дав відповідь на лист Німецького ПЕН, у якому йшлося про занепокоєння з приводу закликів до культурного бойкоту Росії.

Публікуємо відповідь повністю.

"Нас звинувачують у тому, що ми пропонуємо світові чорний список для всієї російської культури. Нам закидають, що в наших виступах і дискусіях можна знайти елементи мови ненависті. Міжнародні організації нам досі пропонують влаштовувати онлайн-дискусії з представниками російської культури і літератури, зокрема, щоб поговорити про війну і про “проблеми України”.

Нас зараз можуть повністю зрозуміти тільки жителі Сараєва, Дубровника і старші мешканці Ковентрі, знищеного вщент німецькими бомбардувальниками під час Другої світової війни. Я не знайшов інформації про дискусії щодо примирення між радянськими і німецькими письменниками під час Другої світової. Їх не було. Доки в Україні триває війна, не буде схожих дискусій і між українськими та російськими літераторами.

Так, чорний список – не найкраща практика. Тим паче ми знаємо – не всі російські письменники підписали відкритий лист на підтримку агресії в Україні, що його надрукувала нещодавно “Літературна газета” у Москві. Тому я пропоную зробити білий список із прізвищами тих діячів російської культури, які не побоялись підняти голос проти Путіна та війни в Україні. Підтримуймо тих, хто підтримує нас.

А щодо Толстого, Пушкіна і Достоєвського – ніхто не палить їхніх книжок в Україні. В Україні взагалі не палять книжок. Натомість російська армія палить і бомбардує українські музеї, храми, місця пам’яті, зокрема Бабин Яр, харківський будинок “Слово” – символ українського Розстріляного Відродження.

Хочете читати і більше знати про “загадкову російську душу” – читайте! Я на вашому місці читав би зараз про Україну. Про Росію всі вже і так знають дуже багато. Настав час дізнатись про історію і культуру України, про життя і думки українських громадян різних національностей, про їхні мрії, реалізація яких також залежить від вас, громадян Європейського Союзу, і демократичного світу".