Найбільший у світі лейбл звукозапису Universal Music Group виходить з Росії

Найбільша у світі компанія звукозапису Universal Music Group заявила, що призупиняє всі операції в Росії та негайно закриває свої офіси на її території. Про це стало відомо із заяви компанії.

"Відсьогодні ми призупиняємо всі операції в Росії і закриваємо там наші офіси", — йдеться в заяві.

В Universal Music Group також зазначили, що допомагають біженцям з України: "Ми закликаємо якомога швидше припинити насилля в Україні. Ми дотримуємося міжнародних санкцій і разом із нашими співробітниками та артистами співпрацюємо з групами з цілої низки країн (зокрема: зі США, з Великобританією, Польщею, зі Словаччиною, з Німеччиною, Чехією та Угорщиною), підтримуючи надання гуманітарної допомоги біженцям у регіоні".

Компанія платитиме зарплату працівникам в Росії ще протягом певного часу.

Інші лейбли з так званої "великої трійки" — Sony Music та Warner Music Group – мають оголосити рішення щодо співпраці з Росією найближчим часом.

Нагадаємо, раніше британський рок-гурт Deep Purple виступив на підтримку України. "Як правило, Deep Purple є аполітичним, але не цього разу", – йдеться в публікації на сайті гурту.