Шевченківська премія - 2022 назвала лауреатів

9 березня Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка назвав переможців. Відповідний указ вийшов на сайті президента України.

У номінації "Кіномистецтво" перемогла режисерка Катерина Горностай з фільмом "Стоп-Земля".

У номінації "Літературознавство і мистецтвознавство" переміг Григорій Грабович із циклом статей "Переосмислюючи Павла Тичину – переосмислюючи український модернізм".

У номінації "Література" за роман "Доця" премію отримала Тамара Горіха Зерня.

У номінації "Візуальне мистецтво" премію отримав митець Микита Кадан з персональною виставкою "Камінь б’є камінь" і Тіберій Сільваші за інсталяцію "Крила".

У номінації "Журналістика, публіцистика" переміг Микола Рябчук за книгу "Лексикон націоналіста та інші есеї".

У номінації "Театральне мистецтво" премію отримали Тамара Трунова, Наталка Ворожбит, Юрій Ларіонов, Андрій Ісаєнко та Валерія Ходос за виставу "Погані дороги" Київського академічного театру драмі і комедії на лівому березі Дніпра.

Шевченківська премія — найвища в Україні творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва. Премію вручають з 1961 року до Дня народження Тараса Шевченка (9 березня). Премія має сім номінацій: література, музичне мистецтво, театральне мистецтво, кіномистецтво, візуальне мистецтво, публіцистика та журналістика, літературознавство та мистецтвознавство.

Нагадаємо, у короткий список лауреатів премії у номінації "Музичне мистецтво" увійшли Ярина Винницька, Оксана Линів, Домініка Чекун, Іван Небесний з концертом-візитівкою «Ковчег Україна» та Олег Шпудейко з альбомом «Madrigals». Втім переможців у цій номінації не обрали.