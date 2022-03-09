Від обстрілу російських військ постраждав Харківський художній музей

Вибуховою хвилею вибило скло у більшості вікон, експонати під загрозою.

Унаслідок обстрілів російських військ постраждав Харківський художній музей. Про це повідомила пресслужба музею.

«Наш музей опинився у важких обставинах. Вибуховою хвилею вибило скло у більшості вікон. Повідомляю — експонати не пошкоджено. Усі, що перебували у відкритому показі, перенесені у більш безпечні місця. Проте різка зміна температурно-вологісного режиму згодом негативно позначиться на стані їхньої збереженості», — йдеться у повідомленні.

Наразі інституція потребує допомоги волонтерів. Потрібні поліетиленова плівка та фанерні щити або дошки для укріплення пошкоджених вікон.

Нагадаємо, напередодні обстріли окупантів пошкодили харківський будинок «Слово».