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Від обстрілу російських військ постраждав Харківський художній музей

Вибуховою хвилею вибило скло у більшості вікон, експонати під загрозою.

Від обстрілу російських військ постраждав Харківський художній музей
Фото: facebook.com/artmuseum.kharkiv

Унаслідок обстрілів російських військ постраждав Харківський художній музей. Про це повідомила пресслужба музею. 

«Наш музей опинився у важких обставинах. Вибуховою хвилею вибило скло у більшості вікон. Повідомляю — експонати не пошкоджено. Усі, що перебували у відкритому показі, перенесені у більш безпечні місця. Проте різка зміна температурно-вологісного режиму згодом негативно позначиться на стані їхньої збереженості», — йдеться у повідомленні.

Наразі інституція потребує допомоги волонтерів. Потрібні поліетиленова плівка та фанерні щити або дошки для укріплення пошкоджених вікон. 

Нагадаємо, напередодні обстріли окупантів пошкодили харківський будинок «Слово».

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