Кулеба завтра зустрінеться з Лавровим: очікування стримані, але будемо витискати максимально

Українська сторона має три директиви: припинити вогонь, звільнити наші території та вирішити всі гуманітарні катастрофи, які створила російська армія.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба планує в четвер, 10 березня, зустрітися з очільником російського зовнішньополітичного відомства Сергієм Лавровим.

За словами Кулеби, зараз дипломати готуються до перемовин.

“Проводимо серйозну роботу, щоб максимально ефективно їх провести, але прямо скажу – очікування стримані. Я не маю завищених очікувань, але безумовно будемо витискати максимально”, – сказав він.

Українська сторона має три цілі: припинити вогонь, звільнити наші території та вирішити всі гуманітарні катастрофи, що створила російська армія.

“Завдяки діям сил оборони України, їхньому героїзму, завдяки непорушності позиції президента Зеленського, завдяки нашим спільним скоординованим діям з партнерами щодо запровадження санкцій, підтримки оборони України та ізоляції Росії я їду на ці переговори з сильною позицією. Ми сильні, ми впевнені в собі”, – зазначив Кулеба.

Що Україна отримає на виході – це вже інше питання.

“Це залежить, зокрема, від того, з якими інструкціями і директивами їде на ці переговори пан Лавров. Я сподіваюся, що він їде на ці переговори добросовісно, а не з пропагандистської перспективи, дійсно з задачею – знайти рішення, як припинити цю війну, розв’язану Росією. Побажайте мені і членам моєї команди успіху, ми будемо вдячні за цю моральну підтримку. Це дуже важливий момент, і я переконаний, яким би не був результат переговорів, ми пройдемо його гідно, тому що ми – українці”, – підсумував міністр.

Нагадаємо, завтра в турецькій Анталії має відбутися тристороння зустріч глав міністерств закордонних справ України, Туреччини та Росії.