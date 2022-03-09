США виділять $13,6 млрд допомоги Україні та європейським союзникам

Завдяки цим коштам Польща отримає гарантії на кредит для купівлі літаків замість тих, які вона відправляє Україні.

Лідери обох партій Конгресу США досягли домовленості про збільшення до $13,6 млрд допомоги Україні та європейським союзникам.

Про це повідомляє агенція АР.

Минулого тижня президент Джо Байден попросив Конгрес виділити 10 мільярдів доларів на військову, гуманітарну та економічну допомогу, однак за наполяганням лідерів демократів і республіканців фінальна цифра зросла 13,6 мільярда доларів.

Із цієї суми понад 4 мільярди доларів отримають Україна та країни Східної Європи для вирішення проблем з 2 мільйонами біженців з нашої країни.

Ще 6,7 мільярда доларів буде виділено на військову допомогу Україні та союзникам США, розміщення американських військ у регіоні, а також на економічну допомогу та забезпечення економічних санкцій проти Росії.

«Війна в Європі зосередила енергію Конгресу на тому, щоб щось зробити і зробити це швидко», – сказав лідер демократів в Сенаті Чак Шумер.

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл у свою чергу заявив, що завдяки цим коштам Польща отримає гарантії на кредит для купівлі літаків замість тих, які вона готова віддати Україні. «Було складно змусити демократів погодитися на частину витрат на оборону, – зазначив він. – Але це важливий крок. Його потрібно швидко здійснити. Це потрібно швидко здійснити».

Нагадаємо, учора уряд Польщі погодив передачу всіх своїх літаків МіГ-29, на які претендувала Україна, у розпорядження США.

Натомість США заявили, що не вважають пропозицію Польщі спроможною. «Перспектива того, що винищувачі, які є в розпорядженні уряду США, вилетять з бази США-НАТО в Німеччині та полетять в Україну, проти якої воює Росія, викликає занепокоєння у всього Альянсу», – заявив речник Пентагону Джон Кірбі.

Президент України Володимир Зеленський закликав партнерів припинити “пінг-понг” у питанні надання Україні літаків і нарешті передати авіаційну техніку.