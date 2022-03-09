Делегація вночі повернулася з Білорусі, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення чергових переговорів у Білорусі. Про це глава держави заявив під час ранкового звернення. Проте деталей не повідомив.

"Уночі повернулась наша делегація з Білорусі, з переговорів. Заслухаю їхню доповідь. Будемо готуватись до наступних раундів переговорів. Заради України. Заради миру", - зазначив президент.

Зазначимо, що цей раунд переговорів не був анонсований заздалегідь. Попередня зустріч української і російської переговорної груп відбулася 7 березня. Тоді, за словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, результатів, які покращили б ситуацію, досягти не вдалося. Повідомляли лише про невеликі позитивні зрушення в покращенні логістики гуманітарних коридорів.

Вчора із Сум вдалося евакуювати 5 тисяч людей. Але окупанти періодично влаштовують обстріли і намагаються просуватися вперед.

Сьогодні Україна і Росія за посередництва Міжнародного Червоного Хреста погодили режим припинення вогню для евакуації мирного населення за маршрутами Енергодар-Запоріжжя, Суми-Полтава, Маріуполь-Запоріжжя, Волноваха-Покровськ, Ізюм-Лозова, Ворзель, Буча, Бородянка, Ірпінь, Гостомель – Київ.